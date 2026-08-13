Quem é Conor Kennedy? E por que o marido de Giulia Be teve prisão decretada pela Rússia?

Apesar de ter ganhado popularidade no Brasil por seu relacionamento com a cantora brasileira Giulia Be, Conor Kennedy, é um advogado americano, membro da família Kennedy e sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy. Recentemente, seu nome voltou aos noticiários após sua prisão ter sido decretada pela Rússia sob acusação de ter atuado como mercenário durante o conflito com a Ucrânia.

Apesar de não estar preso, o advogado foi incluído na lista de procurados da Rússia. A acusação, proferida pelo Tribunal Distrital de Basmanny, em Moscou, pode levar a uma prisão de sete a dez anos em caso de condenação.

Em 2022, Kennedy afirmou ter participado do conflito contra a Ucrânia ao integrar a Legião Internacional de combatentes estrangeiros. À época, ele escreveu em suas redes sociais: "Queria ajudar. Estava disposto a morrer lá. Meu tempo na Ucrânia não foi longo, mas eu vi e senti muita coisa".

Quem é Conor Kennedy?

Filho do advogado ambientalista Robert F. Kennedy Jr. e de Mary Kennedy, Conor estudou História, Literatura e Meio Ambiente na Universidade de Harvard. O pai é sobrinho de John F. Kennedy e ficou conhecido por sua atuação na área ambiental e por posições contrárias às vacinas, além de ter se lançado candidato independente à Presidência dos Estados Unidos.

A relação de Conor com Giulia Be começou em 2022, e dois anos depois, o casal ficou noivo. Nas redes sociais, a cantora descreveu aquele como o "'sim' mais fácil de todos os tempos".

O relacionamento com Taylor Swift

Conor também esteve em um breve relacionamento com Taylor Swift. O ex-casal namorou em 2012, quando ela tinha 22 anos e ele, 18. O relacionamento terminou naquele mesmo ano, segundo informações da revista People, devido a dificuldades na agenda da cantora, que lançava o álbum Red.