Calderano derrota japonês e vai às oitavas do Europe Smash, na Suécia

O próximo embate de Calderano será contra o dinamarquês Anders Lind (13º). O jogo está programado para às 14h20 (horário de Brasília) desta sexta (14), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Tênis (World Table Tennis) no YouTube.
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Na última quarta (12), a parceria de Calderano com Bruna Takahashi, vice-líder no ranking mundial, tropeçou na estreia diante da dupla chilena (34ª) formada por Gustavo Gomez e Daniela Ortega. Os adversários avançaram nas duplas mistas com vitória por 3 sets a 1 (12/10, 6/11, 11/9 e 11/7).
Quem também se despediu do Smash Malmo foi a dupla de Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka (332ª) Eles foram superados nas oitavas de final pelos atletas de Taiwan Wong Chun Ting e Chan Baldwin, atuais vice-líderes do ranking, por atletas de Taiwan.