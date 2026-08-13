Ação da Amazon, 'Encha Seu Kindle' promete livros de graça e com desconto; confira

Nos últimos anos, o mês de agosto passou a ser aguardado pelos apreciadores de leitura no Brasil por marcar o chamado "Dia do Encha seu Kindle". Em 2026, a data será celebrada nesta quinta-feira, 13.

O evento virtual oferece uma oportunidade para quem busca novos títulos para a biblioteca digital: autores independentes e editoras disponibilizam eBooks gratuitamente ou com descontos de mais de 90% exclusivamente nesta data. Assim, é possível aproveitar as ofertas para baixar obras e armazená-las no Kindle, dispositivo de leitura digital da Amazon.

Para obter os livros, basta procurar pelos títulos em promoção e baixar diretamente no leitor virtual. Para quem não tem um Kindle, a Amazon ainda sugere que as pessoas baixem o aplicativo gratuito Kindle no smartphone ou tablet. O app está disponível para iOS e Android, ou pelo computador através do Kindle Cloud Reader.

Quais são os destaques do catálogo deste ano?

Os leitores terão à disposição um acervo diversificado com categorias como ficção, romantasia, suspense, negócios e infantojuvenis. Os principais destaques incluem:

- Autores Independentes (KDP): Milhares de títulos gratuitos e em promoção, impulsionando a carreira de novos escritores nacionais.

- Editoras parceiras: Obras selecionadas de mais de 130 editoras de renome, como Intrínseca, Nova Fronteira, HarperCollins Brasil, Companhia das Letras, Thomas Nelson Brasil, Biblioteca Azul e Conrad, com descontos de mais de 90%.

- Clássicos da Literatura Gratuitos: Obras de Franz Kafka, William Shakespeare, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Edgar Allan Poe, Platão e Eça de Queiroz disponíveis para download sem custo.

Como surgiu o 'Encha seu Kindle'?

A iniciativa foi criada pela influenciadora de literatura Íris, da página Divulga Nacional (@divulganacionaloficial), em parceria com a Kindle Direct Publishing da Amazon.