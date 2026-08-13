V, do BTS, revela perda de audição: 'No meu ouvido direito, está em apenas cerca de 30%'

V, integrante do BTS, revelou que enfrenta uma perda significativa de audição em um dos ouvidos. O cantor, cujo nome é Kim Tae-hyung, contou durante uma transmissão ao vivo no Weverse, na última quarta-feira, 12, que convive com o problema há cerca de dois anos e meio. Segundo ele, essa foi a primeira vez que falou publicamente sobre a condição aos fãs.

Para explicar a diferença entre os dois ouvidos, V fez uma comparação numérica. "Se a audição no meu ouvido esquerdo está em 100, no meu direito está em apenas cerca de 30", disse.

O cantor afirmou que o problema se agravou durante o período em que serviu ao exército sul-coreano. No início, porém, ele não deu tanta importância aos sintomas e chegou a acreditar que se tratava de "uma questão de força mental".

Atualmente, V faz acompanhamento médico, toma medicamentos e vai regularmente ao hospital para tratar a perda auditiva. A revelação ocorreu depois que ele e Jungkook, também do BTS, participaram de dois shows em Baltimore, no Estado de Maryland, durante a etapa norte-americana da turnê Arirang.

Jungkook também revela problema de saúde

Na mesma transmissão, Jungkook também falou sobre uma lesão que vem enfrentando durante a turnê. O cantor contou que sente dores na canela e afirmou que está "à beira de desenvolver uma fratura por estresse".

Jungkook explicou que precisa controlar a lesão para conseguir continuar participando dos shows. Segundo ele, há uma inflamação na região e possíveis danos microscópicos no osso.

As revelações dos dois integrantes ocorrem durante a Arirang World Tour, que começou em abril, na Coreia do Sul, após o lançamento do álbum Arirang, em março. A turnê também passará pelo Brasil em outubro, com apresentações previstas no MorumBIS, em São Paulo.

Na Coreia do Sul, homens considerados aptos são obrigados, salvo algumas exceções, a cumprir o serviço militar. A exigência também se aplicou aos integrantes do BTS, que começaram a interromper temporariamente as atividades do grupo para cumprir o alistamento a partir de 2022.

V ingressou no exército em 2023 e foi dispensado em junho de 2025.