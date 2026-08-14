Preso acusado de homicídio

O 16º BPM (Olaria) atuou nas comunidades do Quitungo e Guaporé, na Zona Norte. A corporação informou que, depois de um breve confronto, os policiais realizaram buscas na região e prenderam André Silveira das Dores, conhecido como "Coquinho". Ele portava um fuzil AR-10.

Segundo a PM, ele é acusado de participar da morte do sargento Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, ocorrida em dezembro de 2024, no Quitungo. Coquinho possui cinco passagens pelo sistema prisional por crimes de roubo à mão armada e homicídio.