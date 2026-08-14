Na Cidade de Deus, dois suspeitos morrem em confronto

Durante buscas nas proximidades da Av. Comandante Guaranys, na Cidade de Deus, marginais que estavam numa área de mata atiraram contra equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), o que gerou um confronto.

Após o conflito, os policiais encontraram dois homens feridos, que foram socorridos pelos agentes ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste, mas eles não resistiram aos ferimentos.

Com eles foram apreendidos um radiotransmissor, uma pistola calibre 9mm, uma granada e uma mochila contendo material entorpecente.

A ação na região teve como objetivos o combate à atuação de criminosos envolvidos em disputas territoriais, a repressão a roubos e furtos de veículos e impedir a expansão da atuação do crime para outras áreas de Jacarepaguá.