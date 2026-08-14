Bope atua no Andaraí

Na Grande Tijuca, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) operou no Andaraí, com foco na repressão às disputas territoriais entre grupos criminosos. Já o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) atuou nas comunidades Pombo Sem Asa e Canal.

O 14º BPM (Bangu) atuou em comunidades da Zona Oeste, como Vila Vintém e Batan. A ação teve como objetivos combater grupos criminosos, cumprir mandados de prisão e retirar barricadas. Dois homens foram presos na Vintém, com 463 papelotes de cocaína, 45 papelotes de crack, uma granada e um radiotransmissor.