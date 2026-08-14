Parque Realengo terá música, cultura, gastronomia e atrações para toda a família

O Parque Realengo - Susana Naspolini, na Zona Oeste do Rio, será palco de um fim de semana de lazer, cultura e convivência ao ar livre. Nos dias 15 e 16 de agosto, o espaço recebe o Piquenique In Rio, evento gratuito que reúne uma programação diversificada para cariocas e visitantes.

Das 10h às 17h, o público poderá aproveitar uma programação voltada para diferentes idades, com atividades culturais, música, gastronomia e opções de entretenimento. A proposta é transformar o parque em um ponto de encontro para famílias e amigos durante todo o fim de semana.

Entre as atrações estão uma área destinada aos piqueniques, feira criativa de artesanato, apresentações musicais, recreação infantil, brinquedos infláveis e oficinas temáticas. A programação foi pensada para proporcionar momentos de lazer para adultos e crianças em um ambiente aberto.

A realização do evento também reforça a importância da ocupação dos espaços públicos como locais de convivência e entretenimento. O Parque Realengo - Susana Naspolini se transforma, durante os dois dias, em uma alternativa para quem pretende aproveitar o fim de semana sem precisar deixar a cidade.

Além das atividades de lazer, o Piquenique In Rio aposta na valorização da economia criativa. A presença de artesãos e iniciativas culturais amplia as opções oferecidas ao público e cria espaço para a divulgação e comercialização de produtos produzidos por empreendedores do setor.

A programação também tem como objetivo aproximar moradores e visitantes dos equipamentos públicos da Zona Oeste voltados ao lazer e à convivência. A iniciativa estimula a utilização desses espaços e contribui para movimentar a região durante o fim de semana.

Para as famílias, o evento reúne diferentes possibilidades em um único local. Enquanto as crianças participam das atividades recreativas e oficinas, adultos podem aproveitar a área de piquenique, a feira criativa e as apresentações musicais.

Com entrada gratuita, o Piquenique In Rio se apresenta como uma opção de lazer para quem busca uma programação ao ar livre no Rio de Janeiro. A orientação aos visitantes é conferir previamente a programação das atividades e chegar com antecedência para aproveitar as atrações ao longo do dia.

Ao reunir diferentes atividades em um mesmo espaço, o evento amplia as possibilidades de programação para quem vive na região e para quem pretende conhecer o parque. A proposta é oferecer uma experiência de convivência que combine descanso, cultura e diversão, aproveitando o contato com o ambiente aberto.

A iniciativa também cria uma oportunidade para que pequenos empreendedores e artistas apresentem seu trabalho diretamente ao público. A feira criativa e as atividades culturais ajudam a diversificar a programação e fortalecem a circulação de pessoas pelo parque.

Durante o fim de semana, moradores da Zona Oeste poderão encontrar no próprio bairro uma alternativa gratuita para ocupar o tempo livre, reunir amigos e familiares e participar de atividades para diferentes faixas etárias ao longo dos dois dias de programação.

Para quem quer curtir sem gastar, é uma boa pedida: dá para levar família, escolher um cantinho no parque e aproveitar o dia com calma, na maior paz.

Serviço

Piquenique In Rio

Local: Parque Realengo - Susana Naspolini

Data: 15 e 16 de agosto

Horário: das 10h às 17h

Entrada: gratuita

Realização: O DIA

Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio institucional: Prefeitura do Rio - Parque Realengo Susana Naspolini

Apoio cultural: Área de Políticas para Mulheres e Cuidados