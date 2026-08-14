Atriz de 'All That' e 'Vila Sésamo' morre aos 46 anos após complicação de crise de asma

Christy Knowings, atriz e comediante norte-americana conhecida pelo trabalho na série All That, da Nickelodeon, morreu aos 46 anos na quinta-feira, 13. Segundo o TMZ, a artista sofreu uma crise de asma que provocou danos cerebrais.

Christy foi hospitalizada na sexta-feira, 7, e permaneceu em suporte de vida até terça-feira, 11. De acordo com o veículo, a família tomou a decisão de retirar os aparelhos no hospital em Los Angeles.

A notícia foi lamentada por Kenan Thompson, que integrou o elenco de All That ao lado de Christy. Nas redes sociais, o ator publicou uma foto da amiga e prestou uma homenagem.

"Cara, essa foi difícil demais! Descanse em paz, Christy. Nunca imaginei que esse dia chegaria. Enviando muito amor para a família dela. Ela era uma pessoa incrível e uma das mais engraçadas que já conheci. Vou sentir sua falta, amiga", escreveu.

Carreira na Nickelodeon

Christy estreou como atriz em 1994, na série New York Undercover. Três anos depois, entrou para o elenco de All That, programa de esquetes da Nickelodeon voltado ao público infantil e adolescente. Ela participou de mais de 30 episódios entre 1997 e 2000.

A série se tornou um celeiro de jovens talentos que posteriormente ganharam destaque na televisão e no cinema. Além de Kenan Thompson, o elenco contou com nomes como Nick Cannon e Amanda Bynes.

Depois de All That, Christy participou de três episódios de Vila Sésamo, entre 2008 e 2011. Na atração, contracenou com o irmão gêmeo, Chris Knowings.

Além da atuação, Christy também se dedicou à música. Em 2020, lançou o single folk To the World.