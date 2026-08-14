Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos

O cantor britânico Robbie Williams, de 52 anos, revelou ter recebido o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A descoberta aconteceu depois de o artista já ter falado publicamente sobre seu diagnóstico de TDAH.

Williams contou sobre o diagnóstico durante uma sessão de perguntas e respostas no lançamento da coleção de outono/inverno de sua marca, Hopeium. Segundo o Daily Mail, ele afirmou que a descoberta ajudou a explicar alguns de seus comportamentos.

"Eu tenho TDAH e acabei de descobrir que também tenho um pouco de autismo, o que eu simplesmente adoro porque explica muita coisa", disse. Em tom bem-humorado, acrescentou: "Agora é meu passe livre para sair da prisão. Para todas as coisas estranhas que faço, simplesmente digo: 'Desculpe, eu sou autista.'"

O cantor também falou sobre como o TDAH interfere em sua concentração. "Com o TDAH, você consegue se concentrar completamente em algo, 1.000%, mas, com absolutamente todo o resto, simplesmente não consegue. Pergunte aos meus filhos", afirmou.

Para Williams, a criatividade é uma forma de direcionar esse hiperfoco. "O que me deixa completamente obcecado é criar imagens e fazer coisas engraçadas. Quando estou criando, não estou pensando em mim, porque meu cérebro é incrivelmente criativo", explicou ao Daily Mail.

Robbie fará um show único no Brasil em 13 de outubro de 2026 no Allianz Parque, em São Paulo. A apresentação marca o retorno do astro ao país após 20 anos, integrando sua turnê atual.