Expulso do 'De Férias com o Ex', Lucas Ranhol nega assédio; Carla Faria se manifesta

Lucas Ranhol se pronunciou nesta sexta-feira, 14, sobre sua expulsão do reality De Férias com o Ex Diretoria 2. O participante foi retirado do programa depois que Carla Faria o acusou de tocar seu bumbum sem consentimento durante uma festa.

Em vídeo publicado no Instagram, ele disse considerar denúncias de violência uma questão séria e afirmou que mulheres devem falar quando passam por situações desse tipo. Contudo, negou a acusação de Carla, dizendo que foi injustamente responsabilizado pelo episódio.

"A casa tem câmera nos quatro cantos e nenhuma câmera pegou o ato. Eu nunca vi isso. E como é que acusa uma pessoa de fazer algo e não mostra a prova que aconteceu?", questionou. Ranhol também criticou a forma como a produção conduziu o episódio. "É falta de respeito o que vocês estão fazendo comigo. Não existe me acusarem de algo e não mostrarem [provas]", reclamou.

Ao final do vídeo, o influenciador afirmou que não pretende voltar a falar sobre o assunto. Segundo ele, o episódio aconteceu há mais de um ano e atualmente vive outro momento de sua vida. "A minha prioridade é a saúde mental da minha mulher, da minha família. A minha verdade é essa", concluiu.

Carla Faria defende sua versão

Após a exibição do episódio, Carla também se manifestou nas redes sociais. Ela afirmou que não foi fácil reviver uma situação ocorrida há cerca de um ano e contou que recebeu uma mensagem de Ranhol quando o programa foi ao ar. Segundo a influenciadora, inicialmente acreditou que ele queria conversar de forma genuína, mas mudou de impressão após ouvir um dos áudios enviados por ele.

"Ele disse que, diferente de mim, não dependia de reality show", declarou. Carla também negou que viva de reality shows e que participará da próxima edição de A Fazenda.

Ao relembrar o episódio, afirmou que a situação aconteceu durante uma festa, enquanto conversava com a participante Lumena. Ela também criticou a edição do programa e disse que alguns cortes teriam prejudicado a compreensão do que ocorreu.

"Eu comecei a ter crise de ansiedade. Ranhol foi retirado da casa e eu também", contou. Segundo ela, após o episódio, dormiu no ambulatório, onde teria recebido atendimento, e não no local mostrado posteriormente pelo reality.

Carla reforçou que decidiu se manifestar para apresentar sua versão sobre o episódio, mas afirmou que considera a situação parte do passado.