Anvisa proíbe chá e medicamentos que prometem efeito emagrecedor; veja a lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta sexta-feira, 14, a apreensão do Chá Sarapião, da empresa Natural Ervas Produtos Naturais Ltda. A agência também proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e uso do produto. O Estadão entrou em contato com a Natural Ervas e aguarda retorno.

A Anvisa salienta que, de acordo com a publicação no Diário Oficial da União, o chá não possui registro, notificação ou cadastro no órgão. Além disso, a empresa responsável pela fabricação não tem autorização sanitária para funcionar.

Além disso, a mesma medida também determinou a apreensão de diversos medicamentos sem registro, fabricados por uma empresa desconhecida, informou a Anvisa.

Conforme a agência, os produtos, que são divulgados como emagrecedores, devem ser apreendidos e não podem ser fabricados, distribuídos, comercializados, divulgados ou utilizados.

Confira a lista:

. Milagroso Ervas Black

. Milagroso Ervas Mounjaro Turbo

. Milagroso Ervas Mounjaro 3x Turbo

. Milagroso Ervas Detox

. Mounfor X Emagrecedor

. Milagroso Ervas Cápsula Azul

. Milagroso Ervas Mounjaro Rosa

. Milagroso Ervas Mounjaro

. Milagroso Ervas Vermelho

. Milagroso Ervas