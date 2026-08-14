'Bons Tempos: Yesteryear': conheça livro que será adaptado para as telas com Anne Hathaway

Estreia da jornalista Caro Claire Burke no mundo da literatura, o livro Bons Tempos: Yesteryear, tornou-se um fenômeno nos Estados Unidos, onde vendeu 1,4 milhão de cópias em cinco meses e já teve confirmada uma adaptação para os cinemas, com Anne Hathaway no elenco.
O título chega ao Brasil oficialmente na próxima segunda-feira, 17, enquanto as lojas das capitais do Rio de Janeiro e São Paulo já podem conferir a novidade a partir de sábado, 15. O lançamento no País estava originalmente previsto para o fim do mês, mas foi antecipado pela Rocco por conta da grande procura, segundo a editora.
Livro aposta na sátira
Com humor e sátira, Bons Tempos: Yesteryear ironiza a crescente do movimento trad wife nas redes sociais. Na história, Natalie é uma influenciadora famosa, com milhões de seguidores e que prega a vida perfeita, voltada a ideias tradicionais relacionadas a cuidar de uma fazenda e de sua família exemplar, além de crenças religiosas bastante estabelecidas.
No entanto, a situação muda por completo quando ela acorda em 1885. Em outro século, sem as invenções modernas ou uma equipe que cuide dela, Natalie passa a viver a realidade de tudo aquilo que romantizava.
Agora com um trabalho fisicamente exigente, questões complicadas com os filhos e uma nova versão de seu marido - antes um mero coadjuvante bonito e sem personalidade que passa a revelar um lado mais real e rústico - a protagonista enfrenta a sua nova vida.