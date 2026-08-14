José de Abreu comenta críticas a casamento com mulher 52 anos mais nova: 'Preconceito'

José de Abreu rebateu as críticas ao relacionamento com Carolynne Junger, com quem é casado há sete anos. O ator classificou os comentários sobre a diferença de 52 anos entre os dois como preconceito e etarismo.





"As pessoas podem criticar qualquer coisa, né? É normal hoje em dia, todo mundo critica tudo... É um preconceito como tantos outros", afirmou José à RedeTV!.





Segundo o ator, a diferença de idade não interfere na rotina do casal. "Não é algo que faz parte do nosso dia a dia porque não sentimos essa diferença de idade. Ela é minha mulher, eu sou marido dela", havia afirmado anteriormente, em entrevista ao jornal O Globo.





O veterano, que está no elenco de Por Você, nova novela das 7 da TV Globo, também contou que a diretora Amora Mautner se surpreendeu quando soube do relacionamento.





Segundo José, ela perguntou em que ano Carolynne havia nascido e, ao descobrir a diferença de idade entre os dois, disse: "Meu Deus, vamos ver até quando vai durar". "Já são sete anos. Parceria boa", completou o ator.





José de Abreu, de 80 anos, e Carolynne Junger, de 28, estão juntos desde 2019. Naquele ano, o ator a pediu em casamento durante a noite de Natal.





Em abril, a maquiadora celebrou nas redes sociais o aniversário da união. "São 7 anos bem vividos e de muito amor."