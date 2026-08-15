Quadrilha inteira foi capturada

Um dos casos que deram origem à investigação policial envolveu um morador de Duque de Caxias, que foi feito refém por aproximadamente oito horas, sob ameaça de arma de fogo, até fornecer senhas e acessos bancários aos criminosos. O prejuízo causado pelas movimentações financeiras identificadas foi estimado em aproximadamente R$ 500 mil.

"Os familiares vieram até nós e começamos a investigar. Acionamos a Antissequestro e trabalhamos em conjunto. No primeiro momento, conseguimos fazer três prisões em flagrante de pessoas que estavam recebendo Pix. Daí, nós começamos a desenvolver um trabalho de investigação e chegamos à essa organização voltada à extorsão mediante retenção da vítima. A princípio, toda a quadrilha foi capturada", destacou o delegado Márcio Esteves, titular da 59ª DP.