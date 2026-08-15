Agentes libertaram refém de cativeiro

Na primeira fase da Operação Argus, três homens ligados ao grupo foram presos. Os policiais da DAS e da 59ª DP libertaram uma vítima mantida em cárcere privado.

Na segunda fase, deflagrada ontem, os agentes buscaram apreender armas, munições, dispositivos eletrônicos, documentos financeiros, dinheiro em espécie, bens de luxo e veículos de alto padrão. Além disso, as equipes também pretender levantar a estrutura financeira da quadrilha e identificar outros envolvidos nos crimes.

"Conseguimos verificar a delimitação das atribuições, o núcleo de liderança, quem executa, quem vai para a rua fazer os sequestros e todas as pessoas que são responsáveis pela cooptação das contas", disse o delegado Lucas Nivoliers, da 59ª DP (Duque de Caxias).