Castro alvo da PF

O ex-governador Cláudio Castro foi alvo de buscas, ontem, durante a segunda fase da Operação Sem Refino, realizada pela Polícia Federal. A ação apura fraude na concessão de licenças ambientais para a Refit, a antiga Refinaria de Manguinhos.

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Também são alvos Bernardo Rossi, ex-secretário estadual de Ambiente do Rio; Ana Carolina Miranda, empresária; Antonio Carlos Santos, o Pipo, advogado; José Mauro Junior, ex-secretário estadual de Transformação Digital; Luiz Fernando Gomes, empresário da construção civil e Mauricio Leite, empresário.

A investigação apura casos de gestão fraudulenta, lavagem de capitais, sonegação fiscal, evasão de divisas e manipulação de mercado, além de crimes contra a ordem econômica relacionados ao comércio de combustíveis.

A defesa de Castro negou qualquer participação em irregularidades envolvendo a Refit e acrescentou que o endereço de buscas em Petrópolis não tem ligação com o ex-governador há meses.

Quem também negou as acusações foi o ex-secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. "Bernardo Rossi nega qualquer participação em irregularidades envolvendo a Refit e afirma que a sua atuação à frente da pasta se deu dentro da legalidade", disse a defesa de Rossi, em comunicado. A reportagem não consegui contatos com os demais citados até o fechamento desta edição. O espaço segue aberto para manifestações.