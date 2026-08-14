Fernanda Torres aparece em treino de boxe, e personal elogia: 'Encontrando sua melhor versão'

O personal trainer Chico Salgado compartilhou nesta sexta-feira, 14, um vídeo de um treino de boxe que realizou com Fernanda Torres. No registro, a atriz aparece ofegante, usando top verde e short saia cinza, enquanto executa uma sequência de socos orientada pelo professor.
"Com a Fernanda, a ideia é não deixar o corpo entrar no automático e não se adaptar. Variamos movimentos, intensidades e capacidades físicas. Hoje foi dia de boxe: condicionamento, potência, coordenação, agilidade e muita concentração, o cérebro agradece", escreveu Chico na legenda do Reels, publicado no Instagram.
O pessoal também destacou o empenho da atriz nos exercícios. "A Fernanda não está só buscando a melhor versão dela. Está encontrando", afirmou.
Fernanda Torres, que ganhou destaque internacional com Ainda Estou Aqui (2024), está atualmente em cartaz com a peça A Casa dos Budas Ditosos. Em setembro, ela segue para Recife.
Recentemente, ela recebeu os pais de Wagner Moura e Vladimir Brichta, Alderiva Moura e Arno Brichta, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Após o espetáculo na capital baiana, eles subiram ao palco para cumprimentar a filha de Fernanda Montenegro, segundo informações do Alô Alô Bahia.