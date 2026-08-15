Correção: SP entra em estado de alerta por forte chuva na manhã deste sábado (15)

Na matéria divulgada anteriormente, havia uma incorreção no título. Segue abaixo o texto correto.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou parte da cidade em estado de alerta na manhã deste sábado, 15, por causa da forte chuva que atingiu a capital paulista.

O estado de alerta para alagamentos foi decretado às 8h18 para as regiões da subprefeitura do Jabaquara e de Santo Amaro. Todas as regiões da cidade entraram em estado de alerta.

O CGE encerrou os estados de alerta e atenção às 8h55.

A Defesa Civil também emitiu um alerta severo alertando para a chuva forte que se espalhando pela zona norte da cidade e pelo centro.

Segundo o CGE, o tempo deve seguir instável na capital e na região metropolitana. Se ocorrer, a chuva deve ser fraca e isolada.

Temperatura nos próximos dias

Segundo o CGE, as simulações atmosféricas indicam uma condição de 'veranico', entre a segunda-feira, 17, e a quinta-feira, 20.

No domingo, 16, o dia deverá ser marcado por predomínio de sol entre poucas nuvens.