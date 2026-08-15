Após desabamento, 3 pessoas são resgatadas e uma segue sob os escombros em São Bernardo

Três pessoas foram resgatadas e uma permanece sob os escombros de um imóvel residencial que desabou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã deste sábado, 15.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros de São Paulo, divulgadas pelo X, um homem de 37 anos, uma menina de 11 e uma mulher sem idade divulgada foram levados ao Hospital de Clínicas de São Bernardo.

Pelo menos 13 viaturas dos bombeiros e uma ambulância do Samu foram ao local para atender a ocorrência. Ainda não há novas informações sobre a pessoa que permanece sob os escombros.