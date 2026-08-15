Quatro pessoas são resgatadas após desabamento em São Bernardo

Quatro pessoas foram resgatadas sob os escombros de um imóvel residencial que desabou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã deste sábado, 15.





De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros de São Paulo, divulgadas pelo X por volta das 8h17, um homem de 37 anos, uma menina de 11 e uma mulher sem idade divulgada foram levados ao Hospital de Clínicas de São Bernardo.





Os bombeiros seguiram trabalhando para resgatar a quarta vítima até por volta das 9h38, quando uma mulher de 21 anos foi removida com traumas na face. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo.





Pelo menos 13 viaturas dos bombeiros e uma ambulância do Samu foram ao local para atender a ocorrência.