Milicianos e traficantes disputam, à base da bala, o controle da região

Histórica e predominantemente dominadas por milicianos, desde os anos 2000, as chamadas Vargens viraram alvo do tráfico, após o enfraquecimento dos paramilitares por prisões, mortes e rivalidades internas. Embora tenha perdido parte de sua influência na região, a milícia ainda tenta manter presença por meio de alianças pontuais com o CV.

Diferente de outras regiões da cidade, o domínio nas Vargens tem sido marcado por sucessivas invasões e instabilidade constante. Pelo Comando Vermelho, a ofensiva é liderada por Edgar Alves de Andrade, o "Doca", e por Carlos Costa Neves, o "Gardenal".

Já no Terceiro Comando Puro, após a prisão do articulador Vitor da Silva Ferreira, o "Vitinho", as incursões passaram a ser comandadas por Gabriel da Silva Alves, o "GB". A disputa constante impõe uma rotina de medo a moradores e comerciantes.