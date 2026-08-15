Roberto Carlos tem show cancelado faltando 1h30 para início no RJ

Roberto Carlos teve um show que faria no Rio de Janeiro neste sábado, 15, cancelado faltando cerca de 1h30 para o início da apresentação, marcada inicialmente para as 20h30. O motivo foi um "problema técnico na mesa de som do artista", segundo comunicado oficial de sua assessoria.



A apresentação, que ocorreria no Qualistage, teve sua data alterada para 27 de agosto de 2026, uma quinta-feira, no mesmo local, mas às 21h30. "Os ingressos já adquiridos continuarão válidos para a nova data, não sendo necessário realizar qualquer troca", informa a produção.





Os consumidores que não puderem ir ao show de Roberto Carlos no dia 27 de agosto terão que solicitar reembolso com a empresa Eventim. A apresentação marcada para este domingo, 16, segue confirmada e "acontecerá normalmente", destaca a nota.