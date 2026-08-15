Canais digitais da Enel ficam fora do ar em São Paulo

O site e o aplicativo da distribuidora de energia Enel estão fora do ar desde a tarde deste sábado, 15. A empresa alega que uma instabilidade global nos serviços da Amazon Web Services (AWS) está afetando o funcionamento dos canais digitais da Enel.

Apesar da alegação da empresa, os serviços da AWS seguem operacionais e não há uma pane geral no setor de serviços. A Amazon Web Services é a maior plataforma de computação em nuvem do mundo.

Reclamações sobre a Enel invadiram as redes sociais nas últimas horas. Os clientes estão reclamando de falta de resposta nos serviços de comunicação via Whatsapp e também no aplicativo e no site.

A pane ocorreu no mesmo dia em que mais de 60 mil imóveis na Grande São Paulo ficaram sem energia devido a uma forte chuva que atingiu diversas regiões da capital paulista e causou alagamentos.

"A Enel Distribuição São Paulo informa que a indisponibilidade temporária dos canais digitais é consequência de um problema operacional na AWS, fornecedora responsável pela infraestrutura dos sistemas", apontou a empresa.

"Como medida de contingência, a companhia adotou ações para garantir o atendimento por meio dos demais canais, especialmente o telefônico, com prioridade para ocorrências de falta de energia, situações emergenciais e clientes vitais", concluiu a nota da Enel.