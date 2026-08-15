Morre Lucas, da dupla Lucas e Matheus, 5 anos após morte do irmão

O cantor Lucas, da dupla Lucas e Matheus - e mais recentemente da dupla Lucas e Matheus Jr., morreu na madrugada deste sábado, 15, após sofrer um infarto em Portugal. A informação foi confirmada por sua gravadora no país, a Espacial, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Segundo informações do telejornal Tem Notícias 2.ª Edição, da TV Tem, afiliada da Rede Globo em Bauru e Marília, a família informou a causa da morte e também o fato de que estão providenciando o traslado do corpo ao Brasil.

"Lucas foi uma voz marcante e um artista muito querido pelo público, deixando na música uma história e um legado que jamais serão esquecidos", informa a nota de pesar divulgada pela gravadora.

Matheus, antiga dupla de Lucas, morreu durante a pandemia

Lucas ficou conhecido por seu trabalho com a dupla sertaneja Lucas e Matheus, seu irmão, ambos de Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

O colega morreu em 22 de dezembro de 2020, após sofrer complicações de covid-19 durante a pandemia. Desde então, Lucas vinha se apresentando com o sobrinho, Matheus Jr.