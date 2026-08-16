Acidente com ônibus na Serra de Petrópolis, no Rio, deixa ao menos 8 mortos

Um ônibus de turismo tombou na madrugada deste domingo, 16, na BR-040, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, deixando dez mortos. O veículo havia partido de Belo Horizonte com destino a Copacabana, na Zona Sul, e levava 47 pessoas.

O acidente ocorreu por volta das 4h30, no km 91 da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado às 4h40 para atender à ocorrência na região de Caxambu, nas proximidades do Sítio Flor da Serra.

As vítimas que ficaram feridas foram levadas para hospitais da região, entre eles o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, além das unidades Adão Pereira Nunes e Getúlio Vargas.

A Estrela Guia Turismo, empresa responsável pelo ônibus, informou em uma publicação nas redes sociais que está apurando o acidente.

A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia, em Petrópolis, e as causas ainda serão investigadas. A perícia foi chamada para analisar o local.





O tombamento provocou a interdição da pista no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a concessionária Elovias, responsável pelo trecho, a via chegou a ficar completamente bloqueada para o trabalho das equipes de emergência, causando cerca de dois quilômetros de congestionamento. Uma faixa foi liberada posteriormente.