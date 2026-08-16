Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas fazem ato em Copacabana





Protegido com colete à prova de balas, Flávio discursou, mencionando o pai, Jair Bolsonaro. Em setembro do ano passado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.



"Estou aqui com toda a humildade, aceitando essa missão que o [ex-]presidente Bolsonaro me passou, porque eu tenho a convicção que há um propósito para o nosso país. Eu sei do tamanho da minha responsabilidade e estou mais do que preparado para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Eu estou mais do que preparado para levantar esse sistema podre, porque hoje o Brasil olha pra Brasília com nojo”, afirmou.



O candidato rebateu acusações sobre sua família ser uma ameaça à democracia. “Está todo mundo contra mim. Eu não sei qual é o medo que eles têm dessa palavrinha mágica chamada 'Bolsonaro'. E eu sempre disse que não precisa ter medo, só precisa ter respeito. Porque hoje todo mundo vê que Bolsonaro nunca foi ameaça para a democracia. Muito pelo contrário, nós sempre fomos o último obstáculo para que esse país não virasse uma ditadura de uma vez por todas.” Rio - Candidatos à Presidência da República e ao Governo do Estado, respectivamente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado estadual Douglas Ruas, ambos do Partido Liberal (PL), participaram do primeiro comício da campanha eleitoral de 2026, neste domingo (16), na orla da Praia de Copacabana, na Zona Sul. O ato reuniu cerca de 17 mil pessoas e líderes políticos.Protegido com colete à prova de balas, Flávio discursou, mencionando o pai, Jair Bolsonaro. Em setembro do ano passado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado."Estou aqui com toda a humildade, aceitando essa missão que o [ex-]presidente Bolsonaro me passou, porque eu tenho a convicção que há um propósito para o nosso país. Eu sei do tamanho da minha responsabilidade e estou mais do que preparado para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Eu estou mais do que preparado para levantar esse sistema podre, porque hoje o Brasil olha pra Brasília com nojo”, afirmou.O candidato rebateu acusações sobre sua família ser uma ameaça à democracia. “Está todo mundo contra mim. Eu não sei qual é o medo que eles têm dessa palavrinha mágica chamada 'Bolsonaro'. E eu sempre disse que não precisa ter medo, só precisa ter respeito. Porque hoje todo mundo vê que Bolsonaro nunca foi ameaça para a democracia. Muito pelo contrário, nós sempre fomos o último obstáculo para que esse país não virasse uma ditadura de uma vez por todas.”





Em seguida, se emocionou ao homenagear o pai. "Hoje, o Bolsonaro não pôde estar aqui com a gente. [...] [Mas] eu quero junto com vocês mandar um recado. [...] Vamos homenageá-lo. Um homem de ideia, honesto, incorruptível, que deu o seu melhor para o Brasil e que foi injustiçado”, defendeu.



Em outro momento do comício, Douglas Ruas - que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) - ressaltou que pretende seguir o lema "Deus, pátria, família e liberdade” no seu mandato, caso seja eleito. LEIA MAIS: Lula começa campanha em ato no ABC Paulista Em seguida, se emocionou ao homenagear o pai. "Hoje, o Bolsonaro não pôde estar aqui com a gente. [...] [Mas] eu quero junto com vocês mandar um recado. [...] Vamos homenageá-lo. Um homem de ideia, honesto, incorruptível, que deu o seu melhor para o Brasil e que foi injustiçado”, defendeu.Em outro momento do comício, Douglas Ruas - que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) - ressaltou que pretende seguir o lema "Deus, pátria, família e liberdade” no seu mandato, caso seja eleito.

"Tenho certeza de que juntos podemos inaugurar um novo tempo para o Estado do Rio de Janeiro. Um tempo de segurança em que o estado possa enfrentar o crime organizado com força e coragem para proteger as nossas famílias. Tempo de oportunidade para os nossos jovens, de proteção para as nossas mulheres no estado e no Brasil. É para isso que nós vamos trabalhar", disse.