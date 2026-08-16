Viih Tube e Eliezer fazem casamento e festa no interior de SP

Viih Tube e Eliezer se casaram no último sábado, 15, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O casal publicou diversos vídeos da cerimônia em seus perfis do Instagram.

O último dos três dias de festas para os convidados do casal será este domingo, 16, em que os influenciadores reservaram um restaurante japonês para amigos e familiares.

"A oração mais poderosa das nossas vidas. Que nenhum mal recaia sobre a nossa família. Jesus, obrigada por isso. Não tenho nem palavras para descrever minha gratidão e amor", escreveu Viih Tube.

Além da cerimônia, celebrada por um pastor cristão, houve também festa com show da dupla sertaneja Thainara e Thatiane e dança ao som do DJ Volpee.

Apesar de ambos serem ex-BBBs, Viih Tube e Eliezer não participaram da mesma edição do programa - ela esteve no BBB 21 e ele no 22. Posteriormente, se conheceram e engataram um relacionamento, sendo pais de Lua, de três anos, e Ravi, de um ano.