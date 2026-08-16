Beatles: atores recriam momento clássico em cena na Abbey Road

Os atores da série de filmes sobre os Beatles filmaram a cena que recria o momento em que o quarteto atravessou a famosa Abbey Road, rua que dá nome ao clássico álbum do grupo de 1969. O momento foi eternizado em uma fotografia, que se tornou a capa do disco.

Nas imagens, divulgadas nas rede sociais, é possível ver os personagens de John Lennon (Harris Dickinson), Ringo Starr (Barry Keoghan), Paul McCartney (Paul Mescal) e George Harrison (Joseph Quinn) atravessando a faixa de pedestres com figurinos idênticos e na mesma ordem que a capa do álbum. Detalhes como os pés descalços e o cigarro nas mãos de Paul também podem ser notados.

Em vez de um único filme sobre o grupo, a ideia do diretor Sam Mendes é lançar quatro longas simultâneos, cada um sobre um dos Beatles. A previsão de estreia é para o dia 6 de abril de 2028.