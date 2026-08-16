'Do Ney Matogrosso ninguém fala nada, porque ele é homem', diz Xuxa sobre críticas por figurino

Xuxa fez uma comparação envolvendo o cantor Ney Matogrosso ao rebater críticas que recebeu por mostrar seu corpo durante shows da turnê O Último Voo da Nave. A declaração foi dada durante participação no Domingão Com Huck deste domingo, 16.





"Não é uma crítica - porque amo o Ney Matogrosso de paixão - mas a gente vê o Ney com as mesmas roupas, com o corpo mostrando, com a dança e ninguém fala nada. Porque a imagem dele é de homem. A minha imagem é de uma mulher de 63 anos, uma senhora. Não é legal. Eles veem uma mulher e falam: 'Olha que ridícula!'", disse a apresentadora.





Na sequência, Xuxa complementa: "Ninguém chama o homem de ridículo, chamam a mulher. No momento, as pessoas estão sofrendo muito etarismo, machismo, é uma mistura muito grande."





Déa Lúcia, humorista e parte do elenco fixo do Domingão, comentou: "É inveja, Xuxa! Porque quem falou não é bonita. Depois que abriu a boca, piorou! Aí ficou horrorosa. A mulher tem que defender as mulheres". Lívia Andrade emendou: "Ela não pode colocar a virilha pra jogo, você pode!".





Apesar de não citar nomes, o comentário soa como indireta a Mara Maravilha, com quem a cantora trocou farpas nas redes sociais recentemente.





Diante dos comentários, Xuxa buscou uma postura reflexiva: "Mas olha, Lívia, acho o seguinte: a pessoa mesmo 'não tendo uma virilha para ser mostrada', se quiser mostrar, dane-se. Cada um tem que fazer o que quer."





"Só não acho legal as pessoas criticarem quem não tem corpo para botar a virilha de fora, ou quem tem. A virilha é minha e eu mostro se eu quiser. As pessoas estão muito incomodadas com a bunda dos outros e esquecem de olhar se a sua está suja ou não", concluiu.