ANTT: 'Viagem clandestina'

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) afirmou que o ônibus que tombou na BR-040 não tinha autorização para o transporte interestadual de passageiros. O órgão classificou a viagem como "clandestina". Em nota, a ANTT informou que o veículo está registrado em nome da Dinna Ellles Turismo, com comunicação de venda para a PIT Tur Transportes Ltda.

Segundo a Agência, nenhuma das empresas está habilitada. O advogado Aroldo Leão Braz, que representa a Estrela Guia Turismo, informou que, por enquanto, a empresa não vai se manifestar.