Filho de policial é morto após pai reagir a tentativa de roubo de moto

Um menino de 10 anos, filho de um policial civil, morreu na manhã deste domingo, 16, em São Paulo, após ser baleado durante uma tentativa de roubo ao seu pai, Vinicius Campos.

O caso ocorreu na rua Pedro Feliciano Domingues, na Vila Iorio, zona norte da capital, por volta das 11h e está sendo investigado como latrocínio pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o policial estava de folga e foi abordado por um criminoso armado enquanto dirigia sua motocicleta com o filho na garupa.

Em seguida, houve troca de tiros, com o policial sendo atingido de raspão e o seu filho na região do tórax. A criança foi socorrida ao hospital Penteado, mas não resistiu e morreu.

O suspeito também foi atingido e levado ao Pronto-Socorro da Brasilândia. A ocorrência está em andamento pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

A Polícia Civil do Estado de São Paulo divulgou uma nota lamentando o fato em suas redes sociais. "É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do filho do nosso colega policial civil, Vinicius Fofa de Campos."

"Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências ao policial, seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável", consta.