Ao MEIA HORA, o advogado Arnaldo Muniz, que representa a Voo Rio Panorâmico (VRP), afirmou que a empresa custeou o translado de parentes para o velório. Segundo ele, a família optou pela cremação na cidade do Rio de Janeiro. Após liberação judicial, as cinzas vão para a Colômbia.

Ainda não há data prevista de quando a Justiça autorizará a cremação. Enquanto isso, os corpos continuarão sendo conservados. O acidente também causou a morte do piloto Alessandro Rocha, de 40 anos. A 19ª DP (Tijuca) e a Força Aérea Brasileira (FAB) investigam o caso.