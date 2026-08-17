veja os 10 sambas classificados

Samba 01- Zé Katimba, Inácio Rios, Jorge Arthur, Júlio Alves, Mirandinha Sambista e Igor Federal;
Samba 04- Josimar, Carlos Kind, Diego Jorge, PC do Rio, Kleber Di Cesar, Robert Farrow;
Samba 05- Hélio Porto, Miguel Dibo, Orlando Ambrósio, Marcelo Viana, Antônio Crescente;
Samba 07- Me Leva, Thiago Meiners, Gabriel Coelho, Herval Neto,Bernardo Nobre e Guilherme Macedo;
Samba 10- Jeferson Lima, Rômulo Meirelles, Jorge Goulart, Luís Moreira, Alfredo Junior e Tuninho Professor;
Samba 13- Mateus Pranto, Laura Romero, Luizinho das Camisas, Ronnie Machado, Robson Santos e Flavinho Bafo da Onça;
Samba 20- Moisés Santiago, Diego Nicolau, Aldir Senna, Alexandre Cabeça, Dandan do Samba, Wilson Mineiro;
Samba 23- Eduardo Medrado, Márcio Pessi,Sandro Nery, Rodrigo Gauz, Juliana Madi e Patrick Soares;
Samba 24- Renan Gêmeo, Rodrigo Gêmeo, Sandro Compositor, Silvio Mesquita, César Nascimento e Marcelo Adnet;
Samba 26- Guga Martins, Ailson Picanço, Flávio Nery, Marcelo Moraes, Wendel Uchôa, Ricardo Construção.