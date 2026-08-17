Rodada ajuda e Flamengo volta a depender apenas de si no Brasileirão

A vitória no Maião, em Mirassol (SP), levou os cariocas a 45 pontos, apenas três pontos atrás do líder Palmeiras e com um jogo a menos. O time de Leonardo Jardim ainda teve uma "ajuda" do rival Fluminense, que bateu os alviverdes no último sábado (15) por 3 a 2, no Maracanã, de virada.
Com o revés no Rio de Janeiro, o Palmeiras viu o Flamengo encurtar a diferença que, antes da pausa da Copa do Mundo, era de sete pontos. As equipes terão confronto direto somente na 36ª e antepenúltima rodada, na terceira semana de novembro. O mando será do time de Abel Ferreira, no Nubank Parque, em São Paulo.
Na quarta-feira (19), os rivais, em cenários bem distintos, decidem o futuro nas oitavas de final da Libertadores, principal objetivo de ambos na temporada. Às 19h (horário de Brasília), o Palmeiras visita o Cerro Porteño no La Nueva Olla, em Assunção (Paraguai), uma semana após os times empatarem por 1 a 1 em São Paulo.
Mais tarde, às 21h30, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã, depois de as equipes também ficarem no 1 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.
Festa carioca no interior
O triunfo rubro-negro no Maião começou a ser construído no primeiro tempo, com o meia Jorge Carrascal abrindo o placar. Os cariocas deslancharam na etapa final. Os atacantes Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro (duas vezes) marcaram e transformaram o resultado em goleada. O zagueiro João Victor descontou para o Mirassol.
O Leão Caipira, que esboçava uma reação no pós-Copa, sofreu a segunda derrota seguida pela competição e o maior revés em casa desde 2017. Os paulistas ainda aparecem na 16ª colocação, mas estarão de volta à zona de rebaixamento - que engloba as quatro piores campanhas (o Z-4) - ao final da rodada.
Isso porque Internacional (17º) e Remo (18º) se enfrentam nesta segunda, às 20h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado soma os mesmos 23 pontos do Mirassol, mas fica atrás por ter uma vitória a menos. O Leão Azul tem 22 pontos.
Quem vencer, ultrapassa os paulistas na tabela e os envia ao Z-4. Em caso de empate, o Inter vai a 24 pontos e também manda o Leão Paulista para a zona de rebaixamento.
Vitória e Cruzeiro vencem
Outro rubro-negro a se dar bem na 23ª rodada foi o Vitória. Também no domingo, o Leão bateu o Botafogo por 1 a 0 no Barradão, em Salvador, graças a um gol de pênalti do meia Matheuzinho.
Sob pressão após novo revés e ainda sob efeito da goleada por 6 a 1 sofrida para o Cienciano, na altitude de Cusco (Peru), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Glorioso permaneceu com 30 pontos e caiu duas posições, aparecendo em 11º. Os baianos, com um ponto a menos, subiram um degrau e estão logo atrás, em 12º.
A noite de domingo, definitivamente, não foi boa para os alvinegros. O Corinthians foi superado pelo Cruzeiro, na Neo Química Arena, em São Paulo, por 2 a 1. O Timão, em nono com 32 pontos, perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação à Libertadores de 2027, que reúne os cinco primeiros colocados (o G-5). Em contrapartida, a própria Raposa assumiu o quinto lugar, com 36 pontos.
Mesmo poupando titulares de olho na decisão de quarta contra o Flamengo, o time mineiro saiu na frente com Bruno Rodrigues. O zagueiro Gustavo Henrique empatou, mas o também atacante Wanderson garantiu o triunfo celeste.