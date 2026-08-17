Multidão acompanha o funeral da cantora Bonnie Tyler no País de Gales

Centenas de fãs lotaram as ruas de uma vila costeira no País de Gales no sábado, 15, para se despedir da cantora Bonnie Tyler - que morreu em 9 de julho, aos 75 anos -, enquanto seu caixão era levado de volta para casa.

A estrela pop galesa indicada para o Grammy, amada mundialmente por sua balada de 1983 que liderou as paradas, Total Eclipse of the Heart, morreu em um hospital em Portugal.

Tyler foi hospitalizada em maio em Faro, onde tinha uma casa, para uma cirurgia intestinal de emergência. Locais e fãs de todo o Reino Unido, e de fora dele, tomaram as ruas de Mumbles, perto da cidade de Swansea, para ver o carro funerário, que levava seu caixão coberto com uma bandeira galesa. O funeral está marcado para esta segunda-feira, 17.

Dezenas de pessoas esperaram do lado de fora da antiga casa da cantora ou deixaram homenagens florais lá. "Ela sempre voltava para casa e fazia questão de retornar a seus fãs no País de Gales", disse Carys Edwards, de 18 anos. "Suas músicas tocaram muitas pessoas aqui no País de Gales; nós a amávamos muito."

Bonnie Tyler nasceu Gaynor Hopkins, filha de um mineiro de carvão em uma habitação pública com um banheiro externo em Skewen, País de Gales. Ela cresceu com três irmãs e dois irmãos. A cantora recebeu três indicações para o Grammy e em 2013 representou o Reino Unido no festival Eurovision, ficando em 19.º lugar.

Ela foi homenageada como Membro da Ordem do Império Britânico em 2022 por seus serviços à música pela rainha Elizabeth II, graças principalmente a Total Eclipse of the Heart.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.