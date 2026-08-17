Filho de Carla Perez e Xanddy se casa em ilha particular na Bahia

O fisiculturista Victor Alexandre, filho de Xanddy Harmonia e Carla Perez, se casou com a dominicana Jarline Batista no último domingo 16, na Ilha Bimbarras, região de Baía de Todos-os-Santos, na Bahia. A cerimônia reuniu familiares e amigos e teve Xanddy como uma das atrações da festa.

A data escolhida pelo casal tem um significado especial. Victor e Jarline se conheceram dia 16 de agosto, ficaram noivos na mesma data e oficializaram a união exatamente no mesmo dia. "No dia 16 de agosto nos conhecemos, no dia 16 de agosto noivamos, e hoje, 16 de agosto de 2026, nos casamos! Que Deus nos abençoe sempre, meu amor!", escreveu Victor nas redes sociais.

A celebração foi conduzida pelo padre Antônio Maria, que também realizou o casamento de Carla e Xanddy, há 24 anos.

Xanddy comandou a festa

Depois da cerimônia, Xanddy subiu ao palco para animar os convidados com sucessos do pagode baiano e músicas da época em que era vocalista do Harmonia do Samba, como Vem Neném.

A decoração teve flores brancas e fotografias do casal, incluindo registros do ensaio pré-wedding feito em uma academia.

Casal se conheceu aos 15 anos

Victor e Jarline se conheceram durante o ensino médio, nos Estados Unidos, quando tinham 15 anos. Atualmente, os dois têm 22 anos. A dominicana começou a competir em fisiculturismo neste ano, inspirada pelo marido, que já participou de campeonatos da modalidade.

As roupas usadas pelos noivos foram confeccionadas sob medida pelo estilista baiano Elcimar Badu, com tecido italiano. A camisa de Victor ganhou bordados personalizados na parte interna da gola. Já o buffet foi assinado por Valesca Marinho.