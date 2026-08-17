System Of A Down anuncia show único com Faith No More no Maracanã

O System Of A Down fará um show único no Brasil no dia 15 de janeiro de 2027, no Maracanã, Rio de Janeiro, com participação do Faith No More. Batizado de One Night Only, o evento não terá outras datas da dupla na América do Sul.

A apresentação será a primeira do Faith No More desde agosto de 2016, quando a banda encerrou a série de shows da turnê do álbum Sol Invictus, lançado em 2015. O grupo é liderado pelo vocalista Mike Patton.

Os ingressos terão pré-venda exclusiva para clientes Itaú a partir de quarta-feira, 19, às 10h. Clientes Private Bank e Itaú Personnalité poderão comprar até 20 de agosto, enquanto os demais clientes do banco terão acesso entre 20 e 21 de agosto. A venda geral começa em 21 de agosto, ao meio-dia, pela Eventim, e às 13h na bilheteria física.

Os ingressos inteiros custam entre R$ 545 e R$ 1.995, dependendo do setor. Também serão oferecidos quatro pacotes Vip, com preços de R$ 1.540 a R$ 2.790. Clientes Itaú terão 15% de desconto durante a pré-venda em compras feitas com cartões de crédito.