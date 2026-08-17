Gretchen explica por que precisou abandonar palco antes de finalizar show

Gretchen, de 67 anos, interrompeu uma apresentação no festival Movimento Cidade, em Vitória (ES), na madrugada de domingo, 16, após problemas técnicos no som. A cantora era a principal atração do after do evento e deixou o palco sem concluir o show.

Antes da apresentação, Gretchen havia realizado a passagem de som com a equipe técnica disponibilizada pelo festival. Segundo o comunicado publicado por sua equipe no Instagram, houve uma alteração no time responsável pelo áudio quando ela subiu ao palco, e a estrutura que havia sido testada não foi mantida.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, a cantora aparece explicando a situação ao público. "Nós passamos o som com outro técnico e nós estamos tendo problemas com o som, como vocês perceberam. Em respeito a vocês, se o técnico resolver tocar, a gente faz o show. Se não, eu estou aqui e infelizmente não vai ter show", disse Gretchen no palco.

Em nota, a equipe da artista afirmou que as falhas comprometeram a execução da apresentação e a qualidade técnica. "Diante da impossibilidade de garantir as condições mínimas para a realização do show, conforme contratado e preservando o respeito ao público, o mesmo precisou ser encerrado", informou.

O outro lado

O Movimento Cidade contestou a versão apresentada pela equipe da cantora. Em nota, a organização afirmou que "toda a estrutura técnica necessária para a realização da apresentação estava montada, disponível e preparada para o show", conforme as condições previstas em contrato.

A organização também declarou que a passagem de som foi realizada durante a tarde e que os recursos necessários estavam disponíveis no horário previsto para a apresentação. "O Movimento Cidade lamenta que o show não tenha sido realizado, especialmente pela expectativa do público, e reforça que cumpriu integralmente as obrigações sob sua responsabilidade para a realização da apresentação", afirmou.