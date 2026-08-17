Filha de Cindy Crawford revela que passou por exorcismo na infância

Kaia Gerber, de 24 anos, revelou ter passado por um exorcismo durante a infância após ser informada de que estaria "possuída". A atriz e modelo contou o episódio durante participação no programa Mitch Churi Chat Show.

Segundo Kaia, o ritual envolveu um didgeridoo, instrumento tradicional de sopro utilizado por povos indígenas australianos, que teria sido colocado sobre seu corpo. "Isso realmente aconteceu. Nunca falei sobre isso, mas realmente aconteceu", afirmou.

A filha de Cindy Crawford também disse acreditar que consegue atrair "seres de outras dimensões de uma forma muito casual e tranquila". A declaração ocorreu enquanto ela promovia Estilhaços, nova série de Ryan Murphy.

Kaia ainda contou que Cindy ficou preocupada quando a filha foi escalada para a 10ª temporada de American Horror Story, em 2021. Antes das gravações, a mãe teria dado água benta à filha e dito que não queria que ela fosse "possuída" durante a produção.

Em Estilhaços, Kaia atua ao lado de Homer Gere, filho de Richard Gere. A série é inspirada no romance homônimo de Bret Easton Ellis, autor de Psicopata Americano.