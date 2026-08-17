Juliana Paes mostra caracterização para a 2ª temporada de 'Os Donos do Jogo'

As gravações da segunda temporada de Os Donos do Jogo, da Netflix, estão a todo vapor. O elenco tem trabalhado nos novos episódios inclusive aos finais de semana. No último domingo, 16, Juliana Paes mostrou nas redes sociais um pouco da preparação para voltar à produção.

Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou uma gravação feita pela maquiadora do elenco, Dani Gomes, em que aparece sendo caracterizada para as filmagens, com maquiagem e cabelo. "Leila Fernandez vindo aí", escreveu.

Na série, Leila é uma das personagens que ocupam o topo do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Casada com Galego (Chico Diaz), ela participa da condução dos negócios da família e se destaca pela habilidade de se movimentar em um universo marcado por disputas de poder, usando tanto a inteligência quanto o charme para alcançar seus objetivos.

Com uma trama cheia de segredos e disputas pelo poder no submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro, a série Os Donos do Jogo conquistou o público nacional e ultrapassou as fronteiras do Brasil. Logo após a estreia, em 2025, a série se fixou no top 10 brasileiro e se tornou a produção de língua não inglesa da Netflix mais assistida no mundo.

Além de Juliana Paes, o elenco da primeira temporada conta com nomes como André Lamoglia, Mel Maia, Giullia Buscacio, Xamã e Chico Diaz. Ainda não há informações sobre a data de estreia da segunda temporada.