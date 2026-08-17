'Quem Ama Cuida': Iuri é desmascarado e Adriana descobre joias deixadas por Arthur

O capítulo desta segunda-feira, 17, de Quem Ama Cuida traz novas pistas que podem ajudar Adriana a entender o que aconteceu com Arthur Brandão. Enquanto Pedro confronta Ademir sobre uma possível fraude no laudo do caso, a fisioterapeuta avança em sua própria investigação.
Adriana pede a Iuri que procure o anel de Arthur, mas a missão coloca o aliado em uma situação delicada. Edvaldo o flagra no quarto de Diná com a joia, e Iuri se vê obrigado a contar que está infiltrado a mando de Adriana. Ao analisar o anel, ela encontra uma nova pista.
Adriana descobre que Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro em seu nome, guardadas em um cofre de banco. Otoniel conta a ela e a Mau Mau o que sabe sobre Francesca, acrescentando uma nova peça ao quebra-cabeça da história.
Pilar humilha Brigitte diante de Bia e depois descobre que a filha enviou às amigas um vídeo gravado por Edvaldo durante o desfile de Iuri. Irritada, ela expulsa Brigitte de casa. Enquanto isso, Nancy percebe a aproximação entre Lyris e Ulisses ao ouvir a amiga falar sobre o irmão de Arthur.