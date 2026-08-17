Fiuk vende Mercedes por R$ 51 mil após revelar crise financeira e rompimento com a família

Fiuk, de 35 anos, vendeu uma Mercedes C280 Sport 1995 por R$ 51 mil via Pix neste domingo, 16, duas horas após anunciar o veículo nas redes sociais. O cantor havia revelado dias antes que enfrenta dificuldades financeiras e que vive um dos períodos mais difíceis de sua vida.

O carro tem 140 mil quilômetros rodados e, segundo Fiuk, apenas o ar-condicionado não funciona. "Só hoje valendo R$ 51 mil no Pix. Só não funciona o ar-condicionado, eu não vou mentir, não arrumei. Mas de resto funciona tudo!", afirmou ao apresentar o veículo no Instagram.

Pouco depois, o cantor publicou outro vídeo para confirmar a venda. "Caiu o sinal do Pix! O carro é seu e vou entregar pessoalmente", disse. Nos comentários, seguidores celebraram a negociação e demonstraram apoio ao artista.

Na última sexta-feira, 14, Fiuk havia falado ao Metrópoles sobre a situação financeira. "Eu estou passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto. Provavelmente eu vou ter que vender um carro aí esse mês", contou.

Na mesma ocasião, o cantor afirmou que não mantém atualmente uma relação com o pai, Fábio Jr., e nem com a irmã, Cleo Pires. "Hoje a gente não tem mais uma relação. Dizer isso dói. Mas fingir que estava tudo bem dói muito mais", declarou.

Fiuk também afirmou que pretende voltar a fazer shows e retomar projetos no cinema. Entre eles está um filme sobre drift, projeto no qual disse ter investido dinheiro e tempo nos últimos anos.