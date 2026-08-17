Blogueirinha retorna ao Multishow com nova atração

Blogueirinha, personagem de humor ácido vivido pelo ator e influenciador Bruno Matos, está à frente de um novo programa do Multishow e do Globoplay. A novidade será exibida de forma semanal e ao vivo e será gravada em estúdio, com plateia.

A influenciadora destaca essa nova etapa em sua carreira e reflete sobre um avanço profissional: "Essa nova fase no Multishow, na TV, numa nova emissora, representa mais um degrau na minha carreira, onde eu sentia a necessidade de crescer profissionalmente, e isso está ligado ao meu emocional", comentou Blogueirinha. "Estou feliz com esse projeto, é o maior da minha vida e estou entrando de cabeça nele. Espero que todos gostem."

Dirigido por Vlad Nascimento, o programa tem roteiro assinado por Célio Porto e produção do Porta dos Fundos.