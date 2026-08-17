Anne Hathaway é nomeada uma Lenda da Disney: 'Sou uma das pessoas mais sortudas do mundo'

Anne Hathaway foi nomeada uma Lenda da Disney, uma das principais honrarias concedidas pela companhia a artistas, criadores e executivos que contribuíram para a história do estúdio. Grávida do terceiro filho, a atriz se emocionou ao receber a homenagem durante a cerimônia da D23, realizada no último domingo, 16, em Anaheim, na Califórnia, nos Estados Unidos.

"Estou aqui hoje porque sou uma das pessoas mais incrivelmente sortudas do mundo", declarou Hathaway durante o discurso.

A homenagem ocorre 25 anos depois de O Diário da Princesa (2001), filme que marcou a estreia da atriz no cinema. Aos 17 anos, ela interpretou Mia Thermopolis, adolescente que descobre ser herdeira do trono do fictício principado de Genovia. O longa transformou a então iniciante em uma estrela de Hollywood e ganhou uma sequência, O Diário da Princesa 2: Casamento Real (2004).

Anne Hathaway e Julie Andrews

Hathaway também dedicou parte do discurso a Julie Andrews, que interpretou a rainha Clarisse Renaldi, avó de Mia, nos dois filmes da franquia. "Que sorte a minha ter feito meu primeiro filme de estúdio com talvez a maior Lenda Disney de todos os tempos, a incomparável Julie Andrews", afirmou.

Andrews integra o grupo de Lendas da Disney desde 1991. A atriz foi homenageada pela companhia pelo conjunto de sua carreira, que inclui trabalhos como Mary Poppins (1964) e A Noviça Rebelde (1965).

Anne Hathaway e a Disney

A relação de Hathaway com a Disney foi além de O Diário da Princesa. Em 2010, ela interpretou a Rainha Branca em Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton, papel que retomou em Alice Através do Espelho (2016).

A atriz também emprestou a voz à personagem Haru na versão americana de O Reino dos Gatos, animação do Studio Ghibli distribuída pela Disney nos Estados Unidos.

Outra conexão surgiu após a aquisição da 20th Century Studios pela Disney. Hathaway voltou a interpretar Andy Sachs em O Diabo Veste Prada 2, lançado neste ano, novamente sob direção de David Frankel.

A ligação entre diferentes momentos da carreira da atriz apareceu na própria cerimônia. Hathaway foi apresentada por Frankel e por Anna Wintour, editora da Vogue que serviu de inspiração para elementos da personagem Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep no filme.

Ao falar sobre a vida familiar longe das câmeras, Hathaway destacou a importância dos momentos de intimidade. "Por mais incrível que tudo isso seja, é quando estamos apenas sendo nós mesmos que sou mais feliz", declarou.

Casada desde 2012 com Adam Shulman, a atriz já é mãe de Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 6.

Outras 'Lendas' da Disney

A turma de 2026 reúne 13 novos integrantes. Além de Hathaway, receberam a homenagem Dwayne "The Rock" Johnson, os três Jonas Brothers, o compositor Lin-Manuel Miranda, o ator e dublador Alan Tudyk, o produtor Jerry Bruckheimer, o ex-CEO Bob Iger, o apresentador esportivo Chris Berman, a atriz Susan Egan, o animador Eric Goldberg e a imagineer Kim Irvine.

Criado em 1987, o título de Lenda da Disney já foi concedido a nomes como Walt Disney, Julie Andrews, Angela Lansbury, George Lucas, Stan Lee, Robin Williams, Elton John, Harrison Ford e Steve Jobs.

Com os homenageados de 2026, a lista chegou a 329 nomes reconhecidos pela companhia.