Polícia investiga morte de homem baleado quando voltava de igreja

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem, que foi baleado enquanto voltava da igreja, no bairro Vila Rosário, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Aquiles Lima da Fonseca caminhava com o filho quando o crime aconteceu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) receberam informações sobre a entrada de uma vítima ferida por tiro no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na noite do último sábado (15). O paciente não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ao chegarem na unidade, os policiais mantiveram contato com familiares do homem, que disseram que ele retornava da igreja, acompanhado do filho, quando foi atingido por criminosos. Relatos apontam que houve um confronto entre grupos rivais na comunidade do Curral, no mesmo bairro.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para esclarecer o caso.