Filho de Mãe Bernadete desiste de candidatura a deputado federal na BA

Diante de possíveis ameaças e do receio de ser mais um silenciado na família, o outro filho da ialorixá, Jurandy Pacífico (foto), anunciou a desistência da candidatura a deputado federal pela Bahia nas eleições deste ano.

"Por motivo de segurança, pela família está me orientando para não sair, que eu não posso adentrar todos os lugares. Apesar de que o objetivo de me lançar candidato era mudar a realidade das comunidades quilombolas da Bahia, mas o sábio não é aquele que fala, é aquele que escuta. Recuei. Às vezes, é necessário dar um passo para trás para dar dois para frente", disse.

A declaração foi dada com exclusividade à Rádio Nacional antes mesmo que o pedido de desistência fosse avaliado pela Justiça Eleitoral.

Segundo Jurandy, a tentativa de levar a voz dos quilombos para o Congresso Nacional foi interrompida diante do apelo dos próprios familiares.

Jurandy Pacífico anunciou a renúncia também no perfil oficial nas redes sociais.

Em carta de próprio punho enviada à Justiça Eleitoral, Jurandy Pacífico classifica a decisão como extremamente difícil e dolorosa.

Ele cita que havia se candidatado pela melhoria das condições de vida das comunidades tradicionais e quilombolas da Bahia.

Apesar da desistência, Jurandy menciona na carta de renúncia à candidatura estar certo de que vai seguir nos compromissos com os povos quilombolas e tradicionais.

"A candidatura pode parar, mas a luta continua. Desistir dessa candidatura nunca foi e nunca será desistir da luta por segurança, seguimos em frente. A decisão pela segurança, pela família, pela sobrevivência é mais uma prova de luta e o legado continua. Hoje eu deixo a disputa eleitoral, mas nunca vamos deixar nossos princípios e nossos ideais", aponta.

O secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, disse ter recebido a desistência de Jurandy com tristeza e lembrou que a Polícia Militar da Bahia tem uma estratégia de segurança permanente desde o ocorrido para o filho e o neto de Mãe Bernadete.

"Recebo com muita tristeza a notícia de que Jurandy desistiu da sua candidatura a deputado, no sentido de que é sempre muito ruim que um defensor de direitos humanos, por qualquer razão, se sinta ameaçado, intimidado e se desestimule a colocar as suas ideias à disposição do processo eleitoral. Como secretário, me coloco à disposição de todos os defensores de direitos humanos para que nós possamos acompanhar o processo eleitoral com medidas de proteção e segurança que garantam a integridade e a participação política livre e desimpedida de todas as pessoas", comenta.

Jurandy Pacífico é o único filho vivo de Mãe Bernadete, já que o irmão dele, Binho do Quilombo, também foi assassinado devido à luta pelos direitos dos povos dos quilombos.

Diante desse contexto, Jurandy Pacífico justificou ao TSE que, após ouvir familiares, amigos e companheiros do movimento quilombola, foi aconselhado a priorizar a preservação da própria vida e da segurança.

"Depois de muita reflexão, compreendi neste momento que continuar com a candidatura poderia representar uma exposição ainda maior a riscos que não podem ser ignorados", completou.

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