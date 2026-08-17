TRE muda mais locais de votação e impacta cerca de 610 mil pessoas

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) alterou 268 locais de votação para as eleições 2026 no estado do Rio. A medida, anunciada nesta segunda-feira (17), impactou cerca de 610 mil pessoas. A decisão ocorreu por questões de acessibilidade, estrutura, mudança ou fechamento de estabelecimento e inclui os 66 locais modificados em 4 de agosto

As mudanças também foram determinadas com o objetivo de retirar as seções eleitorais de áreas consideradas de alto risco ou dominadas pelo crime organizado. Segundo o TRE, os novos locais estão fora de territórios controlados por facções, tráfico ou milícias, longe de áreas de confronto e o mais próximo possível dos endereços originais.

Como saber se o local foi alterado?





Também é possível fazer a consulta por meio do aplicativo e-Título, ou pelo Disque TRE-RJ, no telefone (21) 3436-9000. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. No mesmo número, pelo WhatsApp do TRE-RJ, é possível obter a informação no serviço de autoatendimento, que funciona 24 horas.



Presidente do TRE-RJ, o desembargador Claudio de Mello Tavares reforçou a importância da consulta e destacou que, além de confirmar o local de votação, o eleitor deve saber o número exato de sua seção eleitoral.



"Consultar o local de votação é essencial para que o eleitor possa se planejar para exercer da melhor maneira o direito ao voto. Essa verificação pode ser feita de modo muito simples e rápido. E o eleitor deve anotar também o número de sua seção eleitoral, para garantir uma experiência mais tranquila, porque não precisará percorrer o interior do local de votação. Não terá que andar de sala em sala à procura de sua urna: será logo encaminhado para o destino correto", explicou o magistrado. O órgão recomenda que os eleitores realizem uma consulta para saber se o local de votação foi alterado. A busca pode ser feita pelo site oficial do TRE-RJ , com o número do CPF ou do Título de Eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe.Também é possível fazer a consulta por meio do aplicativo e-Título, ou pelo Disque TRE-RJ, no telefone (21) 3436-9000. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. No mesmo número, pelo WhatsApp do TRE-RJ, é possível obter a informação no serviço de autoatendimento, que funciona 24 horas.Presidente do TRE-RJ, o desembargador Claudio de Mello Tavares reforçou a importância da consulta e destacou que, além de confirmar o local de votação, o eleitor deve saber o número exato de sua seção eleitoral."Consultar o local de votação é essencial para que o eleitor possa se planejar para exercer da melhor maneira o direito ao voto. Essa verificação pode ser feita de modo muito simples e rápido. E o eleitor deve anotar também o número de sua seção eleitoral, para garantir uma experiência mais tranquila, porque não precisará percorrer o interior do local de votação. Não terá que andar de sala em sala à procura de sua urna: será logo encaminhado para o destino correto", explicou o magistrado.

Outra recomendação

O desembargador também orientou que os eleitores anotem os números dos candidatos em um papel, utilizando uma "cola". "Embora seja permitido o uso do celular para a identificação do eleitor biometrizado, por meio do e-Título, não é possível entrar com o aparelho na cabine de votação. Ele deve ser deixado com o mesário e retirado após o eleitor votar. Portanto, nossa recomendação é que cada um leve uma 'cola', um lembrete com os números de seus candidatos anotados. Assim, ninguém terá dificuldade para votar e evitaremos a formação de filas nos locais de votação", concluiu Claudio.

Eleições 2026

As eleições de 2026 ocorrerão em 4 de outubro (1º turno), quando serão eleitos os cargos de presidente da república, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Nos casos em que houver necessidade de 2º turno, a votação ocorrerá no dia 25 deste mesmo mês.