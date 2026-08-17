Anvisa proíbe fabricação e venda de suplementos irregulares

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira, 17, a fabricação e a venda de três suplementos alimentares produzidos de forma irregular. Veja quais:

- Newfit



- Mounja Gummy



- Trodelvy

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Segundo a Agência, um teste realizado pelo Laboratório de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) identificou a substâncias ativas não declaradas na rotulagem do suplemento Alimentar Newfit, sob responsabilidade da empresa ROMARIO BARBOSA BUENO. Sibutramina, fluoxetina e furosemida. A medida determina a apreensão do produto e proíbe ainda a divulgação, a distribuição e o uso.



Outro alvo da resolução é o Mounja Gummy, fabricado pela Bela Blue Beauty Ltda. O produto, que não possui registro, notificação ou cadastro na Anvisa, deve ser apreendido. Além disso, não pode ser fabricado, vendido, distribuído, importado e divulgado.



A medida também prevê a apreensão do lote 10008808 do medicamento Trodelvy. A detentora do registro do produto, Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda, informou à Anvisa desconhecer o lote, classificado como falsificado.