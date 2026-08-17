Ciclone extratropical se forma no Sul e pode provocar rajadas de até 100 km/h

Um ciclone extratropical deve se formar na região Sul do Brasil a partir de quinta-feira, 20, com previsão de tempestades, chuvas intensas e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. Segundo a Meteored, o sistema começa a se organizar entre a noite de quarta-feira, 19, e a madrugada de quinta, entre a Argentina e o Paraguai, e terá efeitos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

O maior risco inicial está no Rio Grande do Sul. No oeste, nas Missões e na região central, há potencial elevado para chuvas intensas e tempestades severas. Até o fim da manhã de quinta-feira, o risco avança para a Campanha, o sul, o sudeste e a região de Porto Alegre.

Durante a tarde, são previstas rajadas de vento entre 50 km/h e 75 km/h no oeste, nas Missões, no Norte e na Serra gaúcha, além do meio-oeste de Santa Catarina e do sul do Paraná.

Na sexta-feira, 21, o ciclone já deverá estar formado e se afastando pelo oceano, segundo o Meteored. Nesse momento, o principal risco será a intensificação dos ventos na borda do sistema. As rajadas podem variar entre 70 km/h e 100 km/h, principalmente durante a madrugada e a manhã, com maior risco no leste e nordeste do Rio Grande do Sul e no leste de Santa Catarina e do Paraná.

Em razão dos últimos episódios de ciclone e tornados no Sul do País, o tema também ganhou destaque nas buscas do Google. Dados do Google Trends mostram que o termo "ciclone" está em alta e vem registrando aumento no interesse dos usuários nos últimos três meses.

Antes mesmo da formação do ciclone, o Rio Grande do Sul já enfrenta condições de tempo severo. A Defesa Civil estadual alerta para tempestades com chuva intensa e volumosa, granizo e rajadas que podem superar 90 km/h entre esta segunda-feira, 17, e a terça-feira, 18.

O alerta abrange cidades como Uruguaiana, Santana do Livramento, Alegrete, Bagé, Jaguarão, Piratini, Chuí, Pelotas e Rio Grande. Também há atenção para temporais isolados em municípios como São Borja, Santiago, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa Rosa, Soledade, Passo Fundo, Frederico Westphalen, Erechim, São José dos Ausentes, Tramandaí, Camaquã e Mostardas.

As condições mais severas são esperadas especialmente na Campanha e no sul do Estado. Nas áreas em alerta, os volumes de chuva podem superar 100 milímetros em seis horas e 150 milímetros em 24 horas. Também há possibilidade de granizo de grande tamanho e rajadas acima de 90 km/h nas regiões oeste, Campanha, Costa Doce, centro e sul.

Na quarta-feira, 19, o risco se desloca principalmente para a metade norte, o centro e a região metropolitana de Porto Alegre, onde podem ocorrer temporais, granizo, chuva forte e rajadas superiores a 70 km/h. Na metade sul, a previsão é de chuva moderada a pontualmente forte.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê chuva em grande parte do Rio Grande do Sul no início desta semana devido à atuação de uma frente fria associada à propagação de um cavado. As condições para precipitações devem permanecer até 23 de agosto.

Os maiores volumes são esperados no extremo sul gaúcho, especialmente na região sudeste do Estado, onde podem superar 150 milímetros no período. Somente entre os dias 17 e 18, são esperados cerca de 100 milímetros nessa área. Em direção ao interior, entre as regiões sudoeste, centro-oeste e noroeste, os acumulados diminuem e ficam em torno de 50 milímetros.

Santa Catarina e Paraná

Em Santa Catarina, esta segunda-feira ainda será de tempo firme no Grande Oeste e nos Planaltos. Na terça-feira, o calor ganha destaque, com temperaturas acima dos 32°C no Grande Oeste, litoral norte, Baixo Vale do Itajaí e litoral sul.

Na quarta-feira, o dia começa com tempo firme, mas há possibilidade de chuvas isoladas entre o fim da manhã e o começo da tarde no Grande Oeste e no Planalto Sul. Entre quinta e sexta-feira, a organização do novo sistema frontal no Rio Grande do Sul cria condições para temporais em toda a região catarinense de fronteira com o Estado gaúcho.

No Paraná, a Defesa Civil prevê elevação das temperaturas entre esta segunda e quarta-feira, sem risco de tempestades. As instabilidades retornam a partir de quinta-feira, embora o órgão indique baixo risco para tempestades associadas.

Segundo o Inmet, as áreas de instabilidade também poderão alcançar Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Nesses locais, a chuva deverá ocorrer de forma mais fraca e isolada, com acumulados previstos em torno de 10 milímetros.